Uçağı zorla indirilen Belaruslu gazeteci kamera karşısında: Protestoları organize ettim

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'ya gitmek üzere olan Ryanair'e ait yolcu uçağının sahte bomba ihbarı yaparak Minsk'e indirilmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uçak indirildikten sonra gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sağlık durumunun kötü ve hayati tehlikesinin olduğu düşünülen Protasevich’in açıklamaları devlet televizyonunda yayınlandı. Protasevich’in sorgusunun ardından geçirildiği kamera karşısında yüzündeki morluklar dikkat çekti.

‘POLİSLER HUKUKA UYGUN DAVRANIYOR’



Görüntülerde sağlık durumunun iyi olduğunu savunan Protasevich şu ifadeleri kullandı:

Merhaba, benim adım Roman Protasevich. Minsk Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındım. Şu anda Minks’te 1 numaralı gözaltı merkezindeyim. Kalp ya da başka bir organ dahil olmak üzere herhangi bir sağlık sorunum yok. Polisler bana karşı hukuka uygun şekilde davranıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında iş birliği yapıyorum. Minsk’te toplu protestolar organize ettiğimi itiraf ettim.”

PROTESTOLARDA GÖRÜNTÜ ALIYORDU

Protasevich geçen yıl Belarus'ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus'ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor.