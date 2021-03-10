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Uçak kazasında öldü sanılıyordu… 36 gün sonra bulundu

Antonio Sena adlı pilot Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Pilot kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:45, 10/03/2021
HaberlerDünya

Brezilya’da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı.

İnişten sonra patlayan uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı. Sena’dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena’ya ulaşabildi.

Sena ailesine böyle kavuştu.

Ormanda bazı kuşların yumurtaları ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, “Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:10:33,