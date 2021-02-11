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Üçüncü Dünya Savaşı’na ramak kalmıştı… Çin ve Hindistan anlaştı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh Hindistan ve Çin'in Batı Himalayalar bölgesindeki ihtilaflı sınır bölgesinden asker çekme konusunda anlaştığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:04, 11/02/2021
Haberler Dünya
Üçüncü Dünya Savaşı’na ramak kalmıştı… Çin ve Hindistan anlaştı

Çin ile Hindistan arasında geçen yaz yaşanan gerilimde anlaşmaya varıldı…

2020 yılının Haziran ayında iki ülke arasında sınırda çatışma çıkmış ve en az 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmişti.

Bugün Hindistan tarafından yapılan açıklamada tarafların anlaşmaya vardığı duyuruldu. Singh parlamentoda yaptığı konuşmada iki taraftan askeri ve diplomatik isimlerin katıldığı görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığını söyledi.

Singh, “Çin ile uzun süredir yaptığımız görüşmeler iki tarafın da Pangong gölünün güney ve kuzeyinden asker çekmesi anlaşması ile sonuçlandı” dedi.

asker çatışma Çin Dünya Hindistan
Yayınlanma Tarihi:11:03,