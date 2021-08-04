UKMTO duyurdu: BAE kıyılarında bir gemi kaçırılmış olabilir

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında bir geminin kaçırılmış olabileceğini duyurdu. Kaçırılan geminin Panama bandıralı asfalt tankeri Asphalt Princess olduğu ve İran destekli güçler tarafından gemiye el konulduğu ileri sürüldü.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fucayra kıyılarında bir geminin kaçırılmış olabileceği duyuruldu.

UKMTO’nun açıklamasının ardından 3 ayrı deniz güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, İran destekli güçler tarafından Fucayra kıyılarında bir gemiye el konulduğu ve bu güvenlik kaynaklarından 2’sine göre, bu geminin Panama bandıralı asfalt tankeri Asphalt Princess olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca haberlerde, güvenlik kaynakları tarafından “gemiye izinsiz biniş” olarak adlandırdığı durumun bir parçası olarak Asphalt Princess adlı gemide 8 veya 9 kişinin olduğuna inanıldığını bildirdi.

KAÇIRILAN GEMİNİN ASPHALT PRINCESS OLDUĞU DOĞRULANDI

Küresel denizcilik topluluğuna yönelik ticari bilgi hizmeti sunan İngiltere merkezli Lloyd’s List İstihbarat şirketi tarafından yapılan açıklamada, UKMTO tarafından Fucayra kıyılarında kaçırıldığı ifade edilen tankerin, Panama bandıralı asfalt tankeri Asphalt Princess olduğunu doğruladı.

4 AYRI GEMİ DAHA KOMUTA DIŞI

Ayrıca Asphalt Princess krizi ile eşzamanlı olarak Umman Körfezi’nde, Singapur bandıralı petrol tankeri Golden Brilliant, Guyana bandıralı tanker Queen Ematha, Hindistan bandıralı tanker Jag Pooja ve Vietnam bandıralı tanker Abyss’in dümen tutma kabiliyeti kaybı nedeniyle “komuta altında olmadığı” bildirilmişti. UKMTO durumu izliyor ve bunu “korsanlıkla ilgili olmayan bir olay” olarak bildirdi.

İRAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, BAE kıyılarında birkaç geminin karıştığı olayların “şüpheli” olduğunu ve İran’a karşı “yanlış bir atmosfer” oluşturmaya yönelik her türlü çalışmaya karşı uyarıda bulunarak, “Basra Körfezi’nde ve daha geniş bir bölgede bildirilen “olaylar” tamamen şüpheli görünüyor. Bölgesel istikrar ve deniz güvenliğine olan güçlü bağlılığını yeniden teyit eden İran, herhangi bir deniz kazası durumunda yardım sunmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce UKMTO tarafından yapılan açıklamalarda, Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiği kaydedilmişti. UKMTO, gemilere Fucayra’nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.