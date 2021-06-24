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Ukrayna, 55 Rus bankasına uygulanan yaptırımları uzattı

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya, Donbas ve Kırım merkezli 55 Rus bankasına uygulanan yaptırımları 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

Güncellenme: 20:02, 24/06/2021
HaberlerDünya
Ukrayna, 55 Rus bankasına uygulanan yaptırımları uzattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, imzaladığı No:264/2021 sayılı kararname ile Rusya, Donbas ve Kırım merkezli 55 Rus bankasının faaliyetlerine yönelik yaptırımları 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

Söz konusu bankalar ile işlem yapılması yasaklandı. Bazı bankaların sahiplerine de yaptırım kararı alınarak, Ukrayna'ya girişleri yasaklandı.

Zelenskiy'nin imzaladığı 15 sayfalık kararname, Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yayınlandı ve 55 Rus bankasının isimleri deşifre edildi.

18 Haziran'da Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından alınan yaptırım kararı, Zelenskiy'nin imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu.

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