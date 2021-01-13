Ukrayna alarmda! Peş peşe bomba ihbarı yapılıyor

Ukrayna'nın liman kentlerinden Odessa'da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarları sonucu alarm verildi.

Odessa Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, kentin Primorskiy, Malinovskiy ve Suvarovskiy bölgelerinde bulunan 26 kreşin boşaltıldığını bildirdi.

Kreşlerin yanı sıra 2 adliye binasına yönelik de bomba ihbarı yapıldı. Malinovskiy Bölge Mahkemesi ve Odessa Bölge Savcılığı'nın da boşaltıldığı aktarıldı.

Söz konusu kreşler ve adliye binalarında bomba arama faaliyetleri devam ediyor. (İHA)

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