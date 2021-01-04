Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı: Türk İHA’larını bekliyoruz

Bayraktar TB2 – Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) Azerbaycan, Libya ve Suriye’de elde ettiği başarılarla gündemdeki yerini korumayı devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, İHA satın alımına hazırlandıklarını belirtti.

Özgür Avrupa Radyosu servisinin sorularını yanıtlayan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa, 2021’de Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için, “Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz dedi.

TÜRKİYE İLE ORTAK KORVET ÜRETİMİ

Bayraktar İHA’larının, Karadeniz ve Azak operasyon bölgelerinde kullanılmaya yönelik gelişmiş taktik ve teknik özelliklere sahip olacağını ve uçuş menzilinin artırıldığını belirten Neijpapa, “İHA’ları hem sahil hem de denizdeki faaliyetlerde kullandık. Çok kabiliyetliler” dedi.

Ukrayna tersanelerinin NATO standartlarında teknolojiye sahip olmaları gerektiğine de dikkat çeken Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı, inşasına Türkiye’de başlanacak ve Ukrayna’da devam edilecek olan ADA sınıfı korvetler sayesinde bu teknolojilere erişim imkanı sağlayacaklarını kaydetti.