Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den bir ilk

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde imzaladığı kararname ile Rusya yanlısı olduğu edilen 3 televizyon kanalını 5 yıllığına kapatmış ve yayın yasağı getirmişti. Karar, Rusya ve Avrupa'da büyük tepki çekmişti. Zelenskiy, Rusça diline ve Rusça yayınlara karşı olmadığını ifade etmek için halka sesleniş konuşmasını Rusça yaptı. Zelenskiy'nin Rusça yaptığı halka sesleniş konuşması, Devlet Başkanı olduğundan bu yana yaptığı ilk Rusça açıklama olarak kayıtlara geçti.

“RUSÇA KONUŞTUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Açıklamasında Zelenskiy, “Bugün konuşmamı Rusça yapacağım çünkü halkımızın kulaklarına yalanları Rusça iletiyorlar. Vatandaşlarımız, satılmış kanalları izlemesin. Sizlerden de bugün Rusça konuştuğum için özür dilerim. Rusça kitapların satışının ülkemizde yasaklandığına ilişkin iddialar doğru değil. Elimde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün satın alınmış Rusça kitaplar var, fişleri de var. Rusça kitapların yasak olduğunu söyleyen milletvekilleri sizi kandırıyor. Yasaklandığı iddia edilen kitaplar, Ukrayna'nın birçok kitabevinde satılıyor” dedi.

“RUSYA’NIN KIRIM’I İŞGAL ETTİĞİNİ UNUTMAYIN”

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ben bu kanalların kapatılmasına yönelik bir karar aldıysam, gerçekçi ve önemli sebeplerim var demektir. Ben bu ülkenin üniter yapısını koruma ve güvenliğini sağlama görevini devraldım. Rusya'nın, Kırım'ı ve bazı bölgeleri işgal ettiğini unutmayın. Rusya'nın eylemleri ülkemizi ediyor ve bununla savaşmalıyız. 2014 yılından beri çatışmalar devam ediyor ve Rusya'ya yaptırım uyguluyoruz. Bahsi geçen 3 kanalın sahibine de yaptırım uyguluyoruz. Aldığımız kararlar ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri tarafından da destekleniyor” diye konuştu. (İHA)

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