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Ukrayna lideri Zelenskiy: Kongre’deki şiddeti kınıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin, "ABD Kongresine yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Güncellenme: 15:39, 07/01/2021
Haberler Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy: Kongre’deki şiddeti kınıyoruz

ABD’de seçim sonuçlarının tescil edileceği Kongre toplantısına yapılan baskın, dünya liderlerinin de gündemindeydi. NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinden demokrasiye, seçimlere saygı çağrısı geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’deki kongre işgaline tepki gösterdi.

Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD Kongresi’ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz. Bu korkunç saldırıdan birkaç saat sonra ABD halkının iradesini yansıtan tarihi bir oturum yapan dünyanın en eski ve büyük demokratik kurumunun direncinden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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