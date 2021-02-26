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Ukrayna’da bir ilk! İlk kez bir kadın atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Büyükelçiliği görevine kadın bir diplomatı atayarak bir ilke imza attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:12, 26/02/2021
HaberlerDünya
Ukrayna’da bir ilk! İlk kez bir kadın atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2018-2020 yılları arasında Ukrayna Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Aksana Markarova'yı, ABD Büyükelçisi olarak atadı. Markarova, Ukrayna'nın ilk kadın ABD Büyükelçisi olarak tarihe geçti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Markarova atamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Kendisinin görevi 3 kilit nokta üzerine kurulu: vatanseverlik, yüksek profesyonellik ve ABD'de pozitif kabul görüş. Bu üç nokta, ABD ile Ukrayna arasında stratejik ortaklığın başarısının anahtarı olacak” dedi.

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