Ukrayna’da bombalı saldırı paniği: Bakanlar Kurulu’nu bastı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir şahıs el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

SOZCU.COM.TR

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Ukrayna’da bombalı eylem paniği yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Kimliği belirsiz adam çevredekilerin, “Sakin olun her şeyin bir çözümü var” sözlerine, “Hiçbir şey çözülmüyor” şeklinde yanıt verdi.

Etrafa tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.