Ukrayna’da Kasım ayından beri en yüksek vaka sayısı

Ukrayna Sağlık BakanI Maksim Stepanov, güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Son 24 saat içerisinde ülkede 16.669 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyuran Ukraynalı bakan, bu sayının Kasım ayından beri en yüksek seviyede olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna’da en son 28 Kasım’da 16.294 insanda corona virüsü tespit edilmiş ve o dönemden itibaren ülke genelindeki günlük vaka sayıları azalma eğilimine girmişti.

Facebook üzerinden açıklama yapan Stepanov ayrıca ülkede sadece dün 363 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini belirtti. Ülkede salı günü 342 insan yaşamını yitirmişti.

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