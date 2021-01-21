Ukrayna’da trafikte alkollü yakalanan Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ukrayna’da Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy’nin yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy, Kiev’de alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Paylaşılan görüntüde, alkollü yakalanan bakan yardımcısının, aracının anahtarını polise vererek gitmek istediği ve hakkında işlem yapılmasını reddettiği görülüyor.

Bakan yardımcısı olduğunu söyleyen ve polise “Elini indir” diye bağıran Nemilostivıy, gitmekte ısrar edince polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

BAŞBAKAN: KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL

Görüntülerin medyada yer alması üzerine açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bugün düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında Nemilostivıy’ın görevden alındığını duyurdu. Şmıgal, hükümette kimsenin dokunulmaz olmadığını ve herkesin yasalar önünde eşit olması gerektiğini vurguladı.