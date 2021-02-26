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Ukrayna’da ucuzluk kuyruğunda izdiham şoke etti

Ukrayna’da yüzde 70 indirimle açılış yapacağını duyuran mağazanın önünde izdiham yaşandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:44, 26/02/2021
HaberlerDünya

Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesinde bir ikinci el giysi mağazası açılışta yüzde 70 indirim yapacağını duyurdu. Söz konusu duyurunun ardından yüzlerce kişi mağazaya akın ederek, kapının önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

Mağaza önünde sıraya giren halk birbirini ezdi. Yaşlı bir kadının izdiham nedeniyle yere yığıldığı anlar, amatör kameralara yansıdı.

Kadının yere düşmesine aldırmayan kalabalık birbirini ezerek mağazaya girmeye çalıştı. Yere düşen kadın ise olayın şokunu atlattıktan sonra mağazaya alışveriş yapmaya girdi.

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