Ukrayna’da vaka rekoru: Can kaybı 34 bini aştı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgında üçüncü ve dördüncü dalga paniği yaşanıyor. Virüsün en ağır vurduğu ülkelerden Ukrayna’da rakamlar hızla artış gösteriyor.

Sağlık Bakanı Maxim Stepanov, corona virüsüyle ilgili son verileri kamuoyu ile paylaştı. Stepanov, son 24 saatte 20 bin 341 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu salgın başından bu yana ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI



Stepanov, söz konusu vakalardan 5 bin 186’sının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. Son 24 saatte 396 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Worldometers’ın verilerine göre ülkedeki toplam vaka sayısı 1.7 milyona, toplam can kaybı ise 34 bin 75’e ulaştı.