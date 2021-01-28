Ukrayna’daki son Lenin heykeli de yıkıldı

Ukrayna halkı, Sovyetler Birliği'nin izlerini silmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan Kiliskiy Bölgesi'ne bağlı Stariye Troyani köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından, Sovyetler Birliğinin kurucusu Lenin'in ülkedeki son heykeli de yıkıldı.

Ukraynalıların yanı sıra Moldovalıların, Bulgarların ve Gagauz Türkleri’nin yaşadığı köyde gerçekleşen olay, Rusya'da büyük tepki çekti. Bazı Rus siyasetçiler ve yazarlar, Ukrayna'da “Rus fobisinin” aşılanmaya çalışıldığını iddia etti.

Ukrayna’da 2014 yılında yaşanan siyasi devrim sonrasında ülkenin topraklarının bir kısmı Rusya'nın işgaline uğramıştı. Rusya'ya karşı her alanda boykot uygulayan Ukrayna, 2021 yılına kadar Rusya ve Sovyetler Birliğiyle ilgili 900 yerleşim biriminin ve 50 bin caddenin adını değiştirirken, 2 bine yakın anıtı da kaldırmıştı. (İHA)

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