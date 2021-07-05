Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna corona virüsüyle mücadelede bir aşının daha kullanımına onay verdi. AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşısının ardından Johnson & Johnson aşısı da acil kullanım onayı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:20, 05/07/2021
HaberlerDünya
Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay

Corona virüsüne karşı aşılama kampanyaları dünya genelinde hızla devam ederken, aşılarla ilgili onay süreçleri de sürüyor.

Ukrayna’da sağlık yetkilileri, ülkede uygulanacak bir aşıya daha acil kullanım onay verdi. Reuters’ın son dakika olarak aktardığı gelişmeye göre Ukrayna, ABD’de geliştirilen Johnson & Johnson’ın tek dozluk corona virüsü aşısını onayladı.

Ukrayna’da daha önce onay alan AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları uygulanıyor. Worldometers’ın verilerine göre Ukrayna’da salgın başından bu yana 2.2 milyon vaka ve 52 bin 484 can kaybı kayıtlara geçti.

İlginizi ÇekebilirJohnson & Johnson: Aşımız Delta varyantına karşı 8 ay koruyorJohnson & Johnson: Aşımız Delta varyantına karşı 8 ay koruyor

 

ABD BioNTech Corona Dünya Reuters Sağlık son dakika Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:12:19,