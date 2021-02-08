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Ukrayna’dan Türkiye’ye Pfizer’ın ilaçlarını kaçak yolla sokmak isterken yakalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den İstanbul’a Pfizer tarafından üretilen ilaçları kaçak yollarla getirmeye çalışan bir Kuveyt vatandaşı, Kiev'deki Borispol Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:29, 08/02/2021
Haberler Dünya
Ukrayna’dan Türkiye’ye Pfizer’ın ilaçlarını kaçak yolla sokmak isterken yakalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı’nda gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde bir ilaç kaçakçılığının daha önüne geçildi.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından üretilen bir ilacı havayolu üzerinden Kiev’den İstanbul'a getirmeye çalışan bir Kuveyt vatandaşı, havalimanındaki şüpheli hareketleri nedeniyle gümrük görevlileri tarafından durduruldu.

Şahsın üzerinde ve çantalarında yapılan arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 10 bin paket ilaç bulundu.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, ilaçların uyuşturucu bağımlıları arasında yaygın olan sinir ilacı olduğu ifade edildi.

Bir tür uyuşturucu olan ve Türkiye'de kırmızı reçete ile satılan ilacın satışı, devlet tarafından çok sıkı bir şekilde denetim altında tutuluyor. (İHA)

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ABD istanbul Kuveyt Rusça Rusya Türkiye Ukrayna uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:00:19,