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Ukraynalı bakanın konuşmasını kedisi böldü

Ukrayna'da bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması kedisi tarafından bölündü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:22, 07/05/2021
HaberlerDünya
Ukraynalı bakanın konuşmasını kedisi böldü

Ukrayna’da yayın yapan Ukraine24 kanalına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko’nun konuşması, davetsiz bir misafir tarafından bölündü.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Geraşçenko’nun ekranında kedisinin kuyruğu görüldü. Programın sunucusu Natasha Vlaschenko, Bakan Geraşçenko’ya “Ne kadar hoş. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte canlı yayına çıkmaya çalışan kim” diye esprili bir şekilde soru yöneltti.

Geraşçenko, daha sonra kediyi kucağına alarak stüdyodakilere gösterdi. O anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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Yayınlanma Tarihi:13:12,