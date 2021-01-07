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Ukraynalı Hitler’e operasyon

Ukraynada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın fikirlerini yayan neo-Nazi grubuna güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Grubun Hitler lakaplı lideri gözaltına alındı.

Güncellenme: 14:33, 07/01/2021
Haberler Dünya
Ukraynalı Hitler’e operasyon

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, başkent Kiev’de düzenlenen operasyonda, Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019’da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı Brenton Tarrant yanlısı olan bir neo-Nazi terör grubunun faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Grup liderinin Hitler takma ismini kullandığı belirtilen açıklamada, zanlının, Tarrant’ın ırkçı ve dini motifli eylem çağrısı yaptığı manifestoyu internet üzerinden yaydığının tespit edildiği kaydedildi.

Grubun ayrıca Tarrant’ın manifestosunun Ukraynaca ve Rusça baskılarını dağıttığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin işlediği suçlara dair delillere ulaşıldığı, ayrıca yasaklı yayınlar ile neo-Nazi sembollerine el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan grup liderine alenen terör eylemi çağrısı yapma suçlaması yöneltildi. (DHA)

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