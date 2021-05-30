Ukrayna’nın büyükelçisi tatil sırasında yaşamını yitirdi

Ukrayna’nın Tayland Büyükelçisi Andrii Beshta, ailesiyle birlikte ülkenin güneyindeki Satun bölgesinde bulunan Lipe Adası’nda fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Satun bölgesinin valisi Ekkarat Leesen, Associated Press’e yaptığı açıklamada 44 yaşındaki diplomatın ölüm haberini doğruladı. Ailesiyle tatil yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Beshta’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

Beshta’nın fenalaştığı sırada otel odasında oğlunun da olduğu belirtilirken, genç adamın vefat etmeden önce kustuğu ve bayıldığı belirtildi. Genç diplomatın ölmeden önce iyi hissettiği belirtildi. Yerel polis, Beshta’nın kalp krizi sebebiyle öldüğü ihtimali üzerinde durduklarını da duyurdu.

2016 yılında Tayland Büyükelçisi olarak görevlendirilen Beshta’nın bir kız ve iki erkek çocuğu bulunuyor.

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