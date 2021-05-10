Ülke coronaya teslim olmuş durumda! Kan donduran iddiayı canlı yayında açıkladı

Hindistan’da corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken, zor günlerin yaşandığı ülkede Ganj Nehri’nde Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu.

Bihar bölgesinde yer alan Chausa köyünün Ganj Nehri kıyısına Covid-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 40 ila 45 kişinin cansız bedeninin vurduğu belirtildi. Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar, “Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü” dedi.

“5 İLA 7 GÜNDÜR SUYUN İÇİNDELER”

Başka bir yerel yetkili ise, “Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

MEZARLIKLARDA YER KALMADI

Yerel halk ise, cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığını iddia etti.

“KÖPEKLER CESETLERİ YİYOR”

Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala canlı olarak bağlanıp yaptığı açıklamada, “Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri’ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Covid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak” dedi.

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