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Ülke Covid-19 salgını gölgesinde seçime gidiyor

Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Güncellenme: 17:37, 03/04/2021
HaberlerDünya
Ülke Covid-19 salgını gölgesinde seçime gidiyor

Bulgaristan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını gölgesinde parlamento seçimlerine gidiyor. Ülke genelinde sandık merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Bugün ülke genelinde seçim sandıklarının ve oy pusulalarının dağıtımı yapılırken, her seçim sandığının yanına dezenfektan yerleştirildi. Sandıkların bulunduğu okulların girişlerini ve koridorlarına sosyal mesafenin korunması için uyarıların yer aldığı tabelalar konuldu.

Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede 240 sandalyelik Meclise girecek milletvekilleri ilk kez salgın ortamında seçilecek.

Merkezi Seçim Komisyonu (ZİK) tarafından yapılan açıklamada, seçimde görev alacak personelin tamamının Covid-19’a karşı aşılandığı bildirildi. Siyasi gözlemciler, corona virüsü salgını nedeniyle seçimlere katılım oranının düşük olacağını belirtiyor.

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