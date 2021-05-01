Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülke patlamayla sarsıldı! Yaralılar var

Afganistan’da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, onlarca akaryakıt tankeri de yandı.

Güncellenme: 23:42, 01/05/2021
HaberlerDünya
Ülke patlamayla sarsıldı! Yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzey kapısına yakın 17'inci bölgedeki Ade Mazar bölgesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yerel saatle 21.00'da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kuzey kapısından Kabil'e girmek için bekleyen onlarca akaryakıt tankeri alev alev yandı.

Nedeni henüz bilinmeyen ilk patlamanın ardından tankerlerin yanması sonucu art arda patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay nedeniyle başkentin bir kısmında elektrik kesintisi yaşanırken, paniğe kapılan mahalle sakinleri sokaklara döküldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, “Yangın, yakıt taşıyan bir tankerin alev alması sonucu meydana geldi. Olayda 10 kişi yaralandı ve onlarca tanker yandı” dedi.

İlginizi ÇekebilirAfganistan'da 20 yıl sonra o gün geldi çattı: ABD askerlerinin çekilme süreci başladıAfganistan'da 20 yıl sonra o gün geldi çattı: ABD askerlerinin çekilme süreci başladıİlginizi ÇekebilirAfganistan'da iftar saatinde bombalı saldırıAfganistan'da iftar saatinde bombalı saldırı
ABD Afganistan asker bomba bombalı saldırı elektrik kesintisi İçişleri Bakanlığı NATO patlama saldırı yangın