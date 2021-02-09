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Ülke şokta! Çocuklarda Kawasaki sendromu tespit edildi

Kırgızistan’da 15 çocuğa, Covid-19 ile bağlantılı olabileceği iddia edilen Kawasaki sendromu teşhisi kondu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:15, 09/02/2021
Haberler Dünya
Ülke şokta! Çocuklarda Kawasaki sendromu tespit edildi

Corona virüsü (Covid-19) ile bağlantılı olabileceği iddia edilen Kawasaki hastalığı Kırgızistan'da da görüldü.

Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, ülkede 15 çocuğa Kawasaki sendromu teşhisinin konulduğunu bildirdi. Kawasaki sendromu tespit edilen çocukların 2 ila 16 yaş arasında olduğunu belirten Uzakbayev, hastaların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uzakbayev, Kawasaki hastası çocukların çoğunda daha önce Covid-19 görüldüğünü vurguladı. Uzakbayev, 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, çocukların Kawasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan damar iltihaplarından biri olan Kawasaki hastalığı, özellikle 5-6 yaş çocuklarda görülüyor. Hastalığın en etkin nedeni ise virüsler olarak biliniyor. (İHA)

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