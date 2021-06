Ülke şokta! Corona ölümleri 500 bine yaklaştı

Corona virüsü salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği 2. ülke olan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle yarım milyona yaklaştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 449 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 498 bin 621'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 98 bin 135 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının da 17 milyon 802 bin 176'ya yükseldiği belirtildi. Dünya genelinde en çok Covid-19 vakası görülen ülkeler arasında 3. sırada bulunan Brezilya, can kaybında ise 2. konumda yer alıyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Brezilya'da Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların oranı yüzde 11 olurken, uzmanlar ve epidemiyologlar, corona virüsü mutasyonlarının yayılmaya devam etmesi ve hükümetin salgına karşı tedbir almayı reddetmesi nedeniyle ülke genelinde aşılama hız kazansa bile can kaybının artmaya devam edeceğinden endişeleniyor. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) eski Başkanı Gonzalo Vecina, Covid-19'a bağlı ölümlerde yakın vadede bir hızlanma öngördüğünü belirterek, “Aşılamanın etkilerini görmeden önce can kaybının 700-800 bine ulaşacağını düşünüyorum” dedi. Vecina, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgına karşı umursamaz tutumunu da eleştirdi.

“TEKRAR KARŞI KARŞIYA KALINABİLİR”

Brezilya'daki Fiocruz Biyomedikal Merkezi'nde araştırmacı olan Raphael Guimaraes de ülkede aşılamada yaşanan gecikmeler nedeniyle aşı programının tam etkilerinin Eylül veya sonrasına kadar hissedilemeyeceğini kaydederek, günlük can kaybının ortalama 3 bin olduğu Mart-Nisan aylarındaki tablo ile tekrar karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı. Guimaraes, “Hala son derece kritik bir durumdayız, bulaşma oranı çok yüksek ve çok sayıda hastanede de yatak doluluk oranı hala kritik seviyelerde” ifadelerini kullandı.

“AŞILAMAYI ARTTIRMALIYIZ”

Sao Paulo Üniversitesi’nden Epidemiyolog Ester Sabino ise sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda fikir birliğine varılamadığı için aşılamanın Brezilya’da virüsü yenmek için çok önemli olacağını söyleyerek, “Aşılamayı çok hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor” dedi.

Öte yandan Çin, Bolsonaro’nun yorumları nedeniyle Brezilya'ya aşı gönderimini ertelemişti. Çin'in söz konusu hamlesinin ardından Brezilya'da aşı tedariki konusunda sorun yaşanacağı düşünülüyor.

