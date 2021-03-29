Ülke yasta: Ünlü iş insanı helikopter kazasında öldü

Çekya, ülkenin en zengin iş insanı olan 54 yaşındaki Petr Kellner’ın ölümünün şokunu yaşıyor…

2020 verilerine göre 19 milyar dolardan fazla varlığı olan Kellner’ın Alaska’da seyahat ettiği sırada içinde bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarına son dakika gelişmesi olarak yansıyan olayda Kellner’ın ve o sırada helikopterde bulunan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel’ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer grubun Alaska’daki bir kayak tatilinden döndüğünü ve helikopterde turistlerin yanı sıra rehberlerin de olduğunu söyledi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklanan Kellner ile ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt, “3 misafir ve iki rehber vardı. Harms, helikopterli kayak konusunda Alaska’nın en iyisiydi ve uzun yıllar birlikte çalıştık. Bu işteki en deneyimli rehberdi. McMannany de 10 yılı aşkın bir süredir rehber ve son 5 yıldır birlikte çalıştık. O da çığ konusunda bir uzmandı ve çok deneyimliydi” dedi.

Pruitt, “Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı” dedi.

Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜLKENİN EN ZENGİN İNSANI

Kadife Devrimi’nden sonra Çekya’da ithalat ve ihracat yapan Kellner, 1991’de yatırım fonu PPF’i kurdu. Kısa sürede büyük başarılara ulaşan şirket Kellner’ı da ülkenin en zengin insanı haline getirdi.

Forbes’un yayınladığı listelerde dünyanın en zengin milyarderleri arasında gösterilen Kellner, ülkenin en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.

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