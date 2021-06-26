Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülkede maske zorunluluğu kalkıyor

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 838 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451’e yükseldi. Öte yandan İtalya’da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak. 

Güncellenme: 21:12, 26/06/2021
HaberlerDünya
Ülkede maske zorunluluğu kalkıyor

İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 224 bin 493 test yapıldığı ve 838 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 257 bin 458'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 301 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 57 bin 732 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 298'e geriledi. İtalya’da bugüne kadar 49 milyon 163 bin 396 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 420 bin 401kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran’da kaldırılacak.

İlginizi Çekebilir26 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum26 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durumİlginizi Çekebilirİşte aşılamada birinci sırada olan kentİşte aşılamada birinci sırada olan kent
beyaz Corona Cumartesi Edirne İtalya Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı