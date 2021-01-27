Ülkeyi ayağa kaldıran corona vakası: Bu uçaktaysanız haber verin

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan İsrail’de alarm çanları çalıyor…

Filistin halkının aşıya erişimini engelleyen ve buna karşılık kendi nüfusunun büyük çoğunluğuna hızla aşı yapan İsrail’de ülke dışından gelen bir yolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

İSTANBUL AKTARMALI

Türk Hava Yolları’na ait TK12 numaralı uçakla New York’tan İstanbul Havalimanı’na gelen ve TK790 numaralı uçuşla aktarma yaparak İstanbul’dan Ben-Gurion Havalimanı’na inen yolcuda corona virüsü tespit edildi.

Yolcunun pazar günü İsrail’e giriş yaptığı açıklanırken corona virüsü sonuçlarının dün geldiği belirtildi. İsrail basını, uçakta bulunanların bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulunurken, “Uçakta olanların doğrudan Sağlık Bakanlığı’na haber vermeleri ve kendilerini evlerinde 14 gün boyunca tecrit etmeleri gerekmektedir” uyarısını yaptı.