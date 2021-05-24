Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı: Ünlü insan hakları savunucusu yaşam savaşı veriyor

Geçen yıl ABD'de polis şiddetine maruz kalan ve yaşamını yitiren George Floyd'un ölümünün ardından bütün dünyada başlayan protesto hareketinde öne çıkan figürlerden biri olan Sasha Johnson önceki gece saldırıya uğradı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:25, 24/05/2021
HaberlerDünya
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı: Ünlü insan hakları savunucusu yaşam savaşı veriyor

Afro-Amerikalılara yönelik saldırıların iyice ayyuka çıktığı geçen yıl ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd sonrasında birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. Bu gösterilerin yoğun yaşandığı ülkelerden biri de İngiltere’ydi.

İngiltere’de binlerce kişilik göstericiler uzun haftalar boyunca eşitsizliğe ve polis şiddetine karşı yürüyüş düzenlerken bu gösterileri yöneten isimlerden biri de “Oxford’un Siyah Panteri” lakaplı Sasha Johnson’dı. O dönemde sosyal eşitsizlik konusunda birçok açıklama yapan 27 yaşındaki Johnson, önceki gece 03:00 sularında silahlı saldırıya uğradı.

Geçen haftalarda çok sayıda ölüm tehdidi aldığı ortaya çıkan Johnson’ın kafasından vurulduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Johnson’ın üyesi olduğu TTIP isimli parti, “Saldırılar ölüm tehditlerinin ardından geldi” dedi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan güvenlik güçleri bu saldırının ölüm tehditleriyle bir bağlantısı olmadığını söyledi.
İlginizi ÇekebilirGeorge Floyd davasında jüri karara vardıGeorge Floyd davasında jüri karara vardı

İlginizi ÇekebilirGeorge Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktıGeorge Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı