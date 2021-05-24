Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı: Ünlü insan hakları savunucusu yaşam savaşı veriyor

Afro-Amerikalılara yönelik saldırıların iyice ayyuka çıktığı geçen yıl ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd sonrasında birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. Bu gösterilerin yoğun yaşandığı ülkelerden biri de İngiltere’ydi.



İngiltere’de binlerce kişilik göstericiler uzun haftalar boyunca eşitsizliğe ve polis şiddetine karşı yürüyüş düzenlerken bu gösterileri yöneten isimlerden biri de “Oxford’un Siyah Panteri” lakaplı Sasha Johnson’dı. O dönemde sosyal eşitsizlik konusunda birçok açıklama yapan 27 yaşındaki Johnson, önceki gece 03:00 sularında silahlı saldırıya uğradı.

Geçen haftalarda çok sayıda ölüm tehdidi aldığı ortaya çıkan Johnson’ın kafasından vurulduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Johnson’ın üyesi olduğu TTIP isimli parti, “Saldırılar ölüm tehditlerinin ardından geldi” dedi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan güvenlik güçleri bu saldırının ölüm tehditleriyle bir bağlantısı olmadığını söyledi.

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