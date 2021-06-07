Ülkeyi sarsan kaza: İki tren çarpıştı, onlarca ölü var

Bölge polisinin yerel medya kanalı Geo News’e yaptığı açıklamaya göre, kaza sonrası en az 30 ölü çevredeki hastanelerin morglarına sevk edildi.

Güvenlik yetkilisi açıklamasının devamdında Pakistan’ın Sindh eyaletindeki kazadan sonra saatler geçmiş olmasına rağmen hâlâ kurtarma görevlilerinin içine girmeyi başaramadıkları hurdaya dönmüş tren kompartımanlarının olması sebebiyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Yetkili, henüz erişim sağlanamamış bir kompartımandaki kazazede sayısının 25 olabileceğini ifade etti.

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