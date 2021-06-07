Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülkeyi sarsan kaza: İki tren çarpıştı, onlarca ölü var

Pakistan'ın güneyinde bugün iki trenin çarpışması sonrasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 07/06/2021
HaberlerDünya
Ülkeyi sarsan kaza: İki tren çarpıştı, onlarca ölü var

Bölge polisinin yerel medya kanalı Geo News’e yaptığı açıklamaya göre, kaza sonrası en az 30 ölü çevredeki hastanelerin morglarına sevk edildi.

Güvenlik yetkilisi açıklamasının devamdında Pakistan’ın Sindh eyaletindeki kazadan sonra saatler geçmiş olmasına rağmen hâlâ kurtarma görevlilerinin içine girmeyi başaramadıkları hurdaya dönmüş tren kompartımanlarının olması sebebiyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Yetkili, henüz erişim sağlanamamış bir kompartımandaki kazazede sayısının 25 olabileceğini ifade etti.

 

İlginizi ÇekebilirPakistan'da kum fırtınası: 5 ölüPakistan'da kum fırtınası: 5 ölüİlginizi ÇekebilirPakistan'da katliam gibi kazaPakistan'da katliam gibi kaza
katliam kaza Pakistan
Yayınlanma Tarihi:08:20,