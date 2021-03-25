Ülkeyi sarsan seks skandalı: Bakanlara büyük tepki

Avustralya siyaseti son günlerde ortaya çıkan seks skandallarıyla sallanıyor…

Corona virüsü salgını dolayısıyla halihazırda zor günler yaşayan Avustralya’da üst düzey iki bakan ve başsavcının başını yakan seks skandalları uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

Ülkedeki merkez sağ hükümetini sarsan seks skandalları sonrasında Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Adalet Bakanı Christian Porter’ın isimlerinin karıştığı seks skandalı sonrasında tepkiler büyüyor.

İKİ BAKAN DA İZNE AYRILDI

55 yaşındaki Reynolds’un kendi bakanlığı bünyesinde gündeme gelen bir tecavüz iddiasını ciddiye almayarak kurbanı küçümsediğinin ortaya çıkmasının detayları Avustralya basınında geniş yankı buldu. 19 yaşında Savunma Bakanlığı sınırları içerisinde tecavüze uğradığını söyleyen Brittany Higgins o dönemde 19 yaşında olduğunu da dile getirdi.

Reynolds’un iddialar ile ilgili bir adım atmadığının ortaya çıkmasından sonra Adalet Bakanı Porter’ın da 1988’de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan bir kadının geçen yıl intihar ettiği ve kendisine 1988’de 50 yaşındaki Porter’ın tecavüz ettiğini söylediğinin ortaya çıkmasının ardından sağcı hükümete baskı arttı.

Reynolds ve Porter izne ayrılırken bu iki bakanın da görevden istifa etmesinin beklendiği belirtildi.

PARLAMENTODA GRUP SEKS

Öte yandan eski başbakanlardan Tony Abbott yönetiminde kalem müdürü olarak çalışan Peta Credlin, o dönemde parlamento binasında eşcinsel grup seks etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Credlin açıklamasında milletvekilleri çalışırken bazı odalarda bir grup hükümet çalışanının bir araya geldiğini söyledi.

Erkek hükümet çalışanlarının cinsel ilişkiye girerken birbirlerinin görüntülerini çektiğinin ortaya çıkması üzerine bir soruşturma başlatıldı. Credlin, “Ben bu kişilerden birini tanıyordum ve o zamanlarda o kişinin işine son vermiştim. Eşcinsel evliliğe karşı olan kadın bir milletvekilinin masasının üzerinde cinsel ilişkiye girdiler ve kendilerini tatmin ettiler” iddiasında da bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

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