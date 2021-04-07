Uluslararası Af Örgütü: Rusya Navalni’yi yavaşça öldürüyor

Dünya çapında insan hakları üzerine çalışmalar yürüten İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporda, Navalni'nin uykusuzluğa maruz kaldığı ve hapishanede güvenebileceği bir doktora görünemediği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sektreteri Agnes Callamard, “Rus yetkililer, Navalni'yi yavaş bir ölüm durumuna sokuyor ve başına gelenleri saklamaya çalışıyor olabilir. Rusya'nın Navalni'nin haklarını ihlal ettiği açıkça görülüyor” dedi. Callamard, Navalni'yi kurtarmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Onu öldürmeyi zaten denediler. Şimdi onu hapishanede tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise Moskova'ya vardığında havalimanında tutuklanmıştı.

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