Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi: İran nükleer tesislerini denetlemeye devam edeceğiz

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, bugün İranlı yetkililer ile gerçekleştiği görüşmeler sonrası havaalanında basına açıklamalarda bulundu.

Tahran temaslarının olumlu geçtiğini aktaran Grossi, İran nükleer tesislerinin 23 Şubat tarihinden sonra 3 ay boyunca denetlenmeye devam edileceğini belirterek, “Bu süre uzatılabilir, kısaltılabilir” dedi.

Grossi, Tahran yönetiminin 23 Şubat tarihinden sonra Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ek protokollerini uygulamayı sonlandıracağını açıklayarak, “Nükleer tesislere yönelik denetimlere bu tarihten sonra kısıtlamalar gelecek. Ancak önemli ve zaruri denetimlerin devamı ve işbirliği devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ABD OLUMLU ADIMLAR ATMALI”

Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Tahran yönetimin de anlaşmaya döneceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yaptırımlarına işaret ederek, “Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa biz de anlaşmaya döneriz. ABD anlaşmayı bozan taraf olarak olumlu adımlar atmalı” ifadelerini kullandı.

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