Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden İsrail ve Filistin açıklaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail ve Filistin’e olası savaş suçlarına ilişkin soruşturma hakkında erteleme hakkı tanıdı. UCM tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ve Filistin yönetimine olası savaş suçlarına ilişkin soruşturma hakkında resmi bildirimler gönderildiği ve kendi soruşturmalarını yürüttüğünü kanıtlamaları koşuluyla erteleme talebinde bulunmaları için 1 ay süre verdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda üye olmayan gözlemci statüsü almasının ardından 2015 yılında mahkemeye katılan UCM Savcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, UCM'nin Filistinlilerin talebi üzerine İsrail ve Filistinliler tarafından işlenen savaş suçlarını soruşturacağını belirtti.

FİLİSTİNLİLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI

UCM tarafından yayınlanan kurallar çerçevesinde, bir ülkenin istediği taktirde iddia edilen suçlarla ilişkin kendi soruşturmasını açtığını kanıtlamasının ardından UCM'den açılan soruşturma için kendisini görevlendirmesini talep etme hakkı bulunuyor. UCM'nin Roma Statüsü’nde belirtildiği üzere bu talebin, bildirinin teslim alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde sunulması gerekiyor.

Öte yandan İsrail tarafından reddedilen Bensouda’nın ve UCM’nin açıklamaları, Filistinliler tarafından ise memnuniyetle karşılandı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, bu hafta Almanya, Avusturya ve Fransa’yı ziyaret ettikleri bir Avrupa turunda ise UCM’ye karşı muhalefeti bir araya toplamaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

İlginizi Çekebilir İsrail'de heykel krizi: Çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi