Üniversite yakınında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

İngiltere’deki Exeter Ünivresitesi yakınında boş bir arazideki inşaat sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Glenthorne caddesi üzerindeki Exeter Üniversitesi binasına bomba imha ekiplerinin çağırıldığı ifade edildi. Üniversite öğrencilerinin de tahliye edildiğini belirten Devon ve Cornwall Polis Departmanı, 100 metrelik kordonda yapılan imha çalışmasının 400 metrelik alana genişlediğini duyurdu.