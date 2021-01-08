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Ünlü emlakçı uçağa atlayıp Kongre’ye gitmiş: Sadece başkente saldırdık

ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan olaylara Teksas'tan özel jetiyle katılan emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan'ın, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerine tepki yağdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:41, 08/01/2021
Haberler Dünya
Ünlü emlakçı uçağa atlayıp Kongre’ye gitmiş: Sadece başkente saldırdık

ABD’de Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’yi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor. Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington’daki gösterilere katıldı.

Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından, “Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” ifadelerini kullandı. Ryan’a binlerce Amerikalı tepki gösterdi.

‘SAVAŞA GİDEN BİR BAŞLANGIÇ’

Ryan, Kongre binasına yürüyüşü canlı yayınlayarak, “Bütün bu işçi sınıfı insanlar bir hafta izin alıyor. Buraya özgürlük için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her şeyi çalmak istiyorlar. Özel bir jetle uçtuk, Tanrı bizi bugün burada istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 5’E ÇIKTI

Kongre’nin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50’den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı. Kongre’deki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıktı.

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Yayınlanma Tarihi:11:40,