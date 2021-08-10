Ünlü fast food zincirine, “orucumu bozdurdu” davası

Rusya'da yaşayan Ksenia Ovchinnikova isimli kadın ABD merkezli fast food şirketi McDonald's'a dava açtı. Ortodoks Hıristiyan olan kadın, "16 yıldır 40 günlük oruçlar tutuyordum. Fakat fast food şirketinin reklamı bana zarar verdi" diyerek dava açma kararı aldığını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s Rusya’nın Omsk kentinde çarpıcı bir dava süreciyle gündemde… Omsk’ta yaşayan Ksenia Ovchinnikova isimli Ortodoks olan kadın, McDonald’s’ın chesseburger reklamını gördükten sonra nefsine yenik düştüğünü ve orucunu bozduğunu söyledi.

Ovchinnikova, “Ben 16 yıl boyunca aralıksız olarak 40 günlük oruç tutuyorum. Paskalya için tuttuğum orucun 30’uncu günündeyken bir reklam gördüm ve dayanamadım. McDonald’s’a gittim ve bir burger siparişi verdim” dedi. Ünlü şirkete dava açan Ovchinnikova, “McDonald’s’ın hamleleri tüketici haklarını ihlal ediyor. Mahkemenin bu durumu incelemesi ve McDonald’s’ın bende yarattığı ruhsal hasarı telafi etmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Davacı kadın McDonald’s’tan 1000 ruble (yaklaşık 117 TL) talep ettiğini açıkladı. Rus siyasetçiler de Ovchinnikova’ya destek çıktı. Bazı siyasetçiler açıkhava ilan, billboard ve tabelalarında fast food şirketlerinin reklamlarının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Muhafazakar siyasetçİ Vitaly Milonov, “Fast food sigaradan daha az zararlı değil. Bunlar insanlığa zarar veriyor” dedi.