Ünlü gazeteden Türk İHA’larına övgü: Artık ordunun büyüklüğü önemli değil

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, son dönemde teknolojinin savunma sistemlerini ve alışkanlıkları nasıl dönüştürdüğüne dair kapsamlı bir analiz yayınladı. Gazetenin savunma sanayi ve haberleri editörü Con Coughlin imzalı haberde, gelişen drone (insansız hava aracı) ve SİHA’ların etkisi mercek altına alındı.

Coughlin’in, “Ordunun boyutu savaşlardaki etkisinden çok daha önemsiz hale geldi” başlığı kullanılan makalesinde, “Modern savaşlarda, teknoloji cephelerdeki asker sayısının çok olmasını önemsiz kılıyor. Gelecekte ordunun düzensiz düşmanlara karşı primitif ekipmanlarla çalışmasına karşı teknolojinin kullanıldığını Libya, Ukrayna ve Dağlık Karabağ’da gördük. Teknolojiye sırtını dayayan ve daha küçük ekiplerin cephede yer aldığı savaşlarda hızla başarı elde edildi” ifadesi kullanıldı.

“TÜRK İHA’LARI YÜZLERCE ARACI İMHA ETTİ”

Daily Telegraph’ın yayınladığı haberde, “Azerbaycan güçlerinin Kafkaslarda Dağlık Karabağ’da yaşadığı güzel bir örnek. İyi konumlanmış Ermeni ordusuna karşı savaşırken karadan çok sayıda asker göndermek yerine Azerbaycan Türkiye’den aldığı TB2 İHA’larını kullandı. Bu sayede yüzlerce zırhlı araç ve hava savunma sistemi imha edildi” yorumu yapıldı.

Eski bir ordu mensubu olan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Azerbaycan’ın performansından çok etkilendiği ve Savunma Bakanlığı’nın İngiliz ordusu için bir silahlı insansız hava aracı programı başlatmak istediği de makalede belirtildi.

“TÜRK İHA’LAR ÇOK ETKİLİ KULLANILDI”

Türkiye’nin insansız hava araçlarını ve SİHA’ları çok etkili bir şekilde kullandığının vurgulandığı makalede, “Libya’daki iç karışıklıkta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veren Türk güçleri İHA’ları kullanarak çok iyi etki elde etti” denildi. Makalede, Rusya’nın Ukrayna’da İHA’ları ve interneti kullanarak istihbarat elde etmesinin de büyük bir adım ve başarı olduğu kaydedildi.

Coughlin, “Bu örnekler İngiliz hükümetinin İngiltere’nin gelecekteki savaş ihtiyaçlarını güncellemesini görüşmesini tetikledi. Gelecek ay yayınlanacak raporda Silahlı Kuvvetler’i yöneten General Sir Nick Carter, ordunun modernleşmesini ve dönüşmesini istiyor. Uluslar modern savaşlardaki ihtiyaçlara adapte olmakta zorlanırken ordunun büyüklüğü değil etkisi daha önemli” yorumunu yapıyor.