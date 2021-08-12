Ünlü guru Aubrey de Grey tacizle suçlanıyor

Yaşlanmanın etkilerini tersine çevirme konusundaki çalışmalarıyla tanınan Silikon Vadisi'ndeki SENS Araştırma Vakfı'nda gerontolog olan Aubrey de Grey, iki kadının kendisini tacizle suçlamasının ardından açığa alındı.

SOZCU.COM.TR

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İngiliz yazar ve biyomedikal gerontolog olarak ünlenen ve yaşlanmanın etkilerini azaltıp insanların binlerce yıl yaşamasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan Aubrey de Grey iki kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Köpeklerin ömrünü uzatmak için ilaçlar geliştiren bir biyoteknoloji girişimi olan Loyal’in kurucusu ve CEO’su 26 yaşındaki Celine Halioua, 2016’da SENS’teki stajı sırasında Grey ile yaşadıklarını internette yayınladı. Halioua, Gray’in kendisine şanlı bir kadın olduğunu ve ona para vermeleri için SENS bağışçılarıyla seks yapması gerektiğini söylediğini iddia etti:

“Akşam yemeğini ağlayarak bıraktım. Ancak benimle seks yapmak isteyen yaşlı erkekler sayesinde bir yere gelebileceğime dair inancı yıkmam yıllarımı aldı.”

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TANIYORDUM”

Yaşlanmanın etkilerini azaltmak ve uzun yaşam için kendi girişimini kuran 27 yaşındaki Laura Deming de 17 yaşındayken Grey ile yaşadığı bir olayı anlattı. 58 yaşındaki Grey’in kendisine e-posta yoluyla “macera dolu bir aşk hayatı” olduğunu söylediğini iddia etti: “Bunun gibi şeyler yüzünden gençken neredeyse birkaç kez bu alandan çekildim. Yanlış anlaşılmalar olacağını biliyordum ama çocukluğumdan beri tanıdığım güvenilir bir akıl hocasının bana bu kadar açık bir şekilde yaklaşmasını beklemiyordum.”

Deming, SENS’in Grey’in daha fazla kadını taciz etmesini önlemek için harekete geçmeyeceğini düşündüğü için konuşmaya karar verdiğini yazdı. Deming, “Uzun yaşam topluluğunda bu açık bir sorun olabilir; ancak internetteki çocukların bu bilgilere erişimi yok ve Aubrey hâlâ reşit olmayanlara rehberlik ediyor” dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Grey, dün gece uzun bir Facebook gönderisinde iddiaları yalanladı: “Benim inancım, hem Laura hem de Celine aslında yapmadığım birçok şeyi yapmış olduğum görüşüne kapılmış.”

Kadınların kişisel deneyimlerine ilişkin açıklamalarının kesinlikle eksik olduğunu da sözlerine ekledi.

SENS’in yönetici direktör vekili Lisa Fabiny-Kiser, biyoteknoloji ve ilaç medya şirketi Endpoints News’e yaptığı açıklamada, firmanın haziran ayı sonlarında iddiaları öğrendiğinde de Grey’i idari izne çıkardığını ve olayları araştırmak için bağımsız bir şirket ile anlaştığını söyledi.

Kiser konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bu soruşturma sürecinin bütünlüğüne saygı duyuyoruz ve süreç devam ederken spekülasyon yapmak uygun olmaz. Bulguları ciddiye alacağımıza ve kararlı adımlar atacağımıza söz verebiliriz. Meslektaşlarımızı ve bilim topluluğumuzun üyelerini mağdur, hedeflenmiş veya zarar görmüş hissetmelerine neden olan davranışları tasvip edemeyiz ve etmiyoruz.”

AUBREY DE GREY KİMDİR?

Cambridge Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi okuyan De Grey, yaşlanmayı destekleyen biyolojik süreçlerin incelenmesi olan gerontoloji alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri. Tıp teknolojisinin bir gün insanların yaşlanma sürecini kontrol etmesine ve insanların binlerce yıl yaşamasına izin vereceğini iddia ediyor.

Grey’in uzun yaşamaya dair arayışları, teknoloji girişimcilerinden finansal destek aldı. Alman-Amerikalı milyarder ve PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel, Grey’in projelerine büyük yatırımlar yaptı.

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