Ünlü isimlerden G7 ülkelerine corona virüsü aşısı mektubu

Cuma günü gerçekleşecek ve G7 ülkelerinin katılacağı zirve öncesinde Unicef iyi niyet elçileri bir açık mektup yayınladı.

Aralarında David Beckham, Billie Eilish, Orlando Bloom, Whoopi Goldberg, Katy Perry, Pink ve Andy Murray gibi sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerinin imza attığı mektupta, gelişmiş ülkelere “Covid-19 aşısı çağrısı” yapıldı.

Mektupta, “Dünya bir buçuk yıldan beri Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor fakat virüs halen birçok ülkede yayılıyor. Salgın her yerde bitmediği sürece devam edecek. Dolayısıyla her ülkeye aşı gönderilmeli” ifadesi kullanıldı.

Mektupta, G7 ülkelerinin kullanmadıkları aşıları yoksul ülkelere göndermeleri çağrısında bulunuldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan eski futbolcu David Beckham, “Unicef iyi niyet elçisi olarak, aşılamanın faydasına inanıyorum. Bütün ülkelerin Covid-19 aşılarına acilen adil bir erişimi olmalı” dedi.