Ünlü markaya şok: Çocukların ölümüne sebep oluyor, kullanmayın

ABD’de ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton ülke gündemine oturdu. Markanın ürünlerinin güvenlik sorunu yarattığı ile ilgili ABD Tüketim Ürünü Güvenlik Komisyonu bir rapor hazırladı ve açıklama yaptı. Yapılan uyarıda aralarında 4 bin dolardan satılan Peloton Tread + isimli ürünlerinin de olduğu birçok ürünün çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlike teşkil ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada bir çocuğun Peloton ürünlerinin altında yaşamını yitirdiğine dikkat çekilirken buna benzer 39 olayın daha yaşandığı belirtildi. Bu açıklama üzerine ABD kamuoyu markaya ve ürünlerine geniş yer ayırırken Peloton’dan bir açıklama geldi. Peloton yönetimi bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söylerken, çocukların bu cihazlardan uzak durması gerektiğini açıkladı. Şirket ayrıca ABD Tüketim Ürünü Güvenlik Komisyonu’nun açıklamalarını yanlış yönlendirici ve yanlış olarak tanımladı.

ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTILAR

Mart ayında şirketin kurucusu ve CEO’su John Foley, bir çocuğun “trajik bir kazada” yaşamını yitirdiğini açıklamış ve “Biz bütün ürünlerimizi güvenlik ön planda olacak şekilde tasarlıyoruz. Fakat Peloton sahiplerine çağrımız çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı Peloton egzersiz aletlerinden uzak tutun. Antrenmana başlamadan önce Peloton egzersiz cihazınızın etrafındaki alanı kontrol edin” demişti.

ABD Tüketim Ürünü Güvenlik Komisyonu, koşu bantlarının çocuklara çok ciddi bir tehlike arz ettiğini açıklayarak bu ürünlerin altında kalan bir çocuğun görüntüsünü de paylaştı. Kurum bu egzersiz aletlerinin kemik kırılması, boğulma ve ölüme sebep vereceğini duyurdu.

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