Ünlü oyuncudan çok net kanlı Kongre baskını açıklaması

ABD’de geçen hafta yaşanan kanlı Kongre baskınının yankıları devam ederken, aksiyon filmleri ve dizilerinin yıldızı Chuck Norris sosyal medyada gündeme gelen, “O da Kongre baskınına katıldı” iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada kendisine benzeyen birinin fotoğrafının paylaşıldığına dikkat çeken 80 yaşındaki Norris kişisel hesaplarından açıklama yaptı. Kongre baskını sırasında orada olmadığını söyleyen Norris, “Fotoğraftaki kişi ben değilim ve ben orada bile değildim. Toplumumuzda şiddetin hiçbir türüne yer yok. Ben şimdi ve her zaman kanun ve düzenin yanında olacağım” ifadesini kullandı.

Norris’in menajeri Erik Kritzer de Associated Press’e açıklamalarda yaptı. Kritzer, “Chuck, ailesiyle birlikte Teksas’taki çiftliğindeydi. Fotoğraftaki adam ona benziyor ama Chuck çok daha yakışıklı” ifadesini kullandı.