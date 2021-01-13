Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü oyuncudan çok net kanlı Kongre baskını açıklaması

Yer aldığı dizi ve filmlerle bir döneme damga vuran aksiyon yapımlarının yıldız ismi Chuck Norris geçen hafta ABD'nin başkentinde yaşanan Kongre baskını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişte Trump'a destek veren Norris, "Ben orada değildim. Ben daima kanun ve düzenin yanındayım" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:31, 13/01/2021
Haberler Dünya
Ünlü oyuncudan çok net kanlı Kongre baskını açıklaması

ABD’de geçen hafta yaşanan kanlı Kongre baskınının yankıları devam ederken, aksiyon filmleri ve dizilerinin yıldızı Chuck Norris sosyal medyada gündeme gelen, “O da Kongre baskınına katıldı” iddialarına yanıt verdi.

Chuck Norris kişisel Twitter hesabı üzerinden, “Ben her zaman kanun ve düzenin yanındayım” dedi.

Sosyal medyada kendisine benzeyen birinin fotoğrafının paylaşıldığına dikkat çeken 80 yaşındaki Norris kişisel hesaplarından açıklama yaptı. Kongre baskını sırasında orada olmadığını söyleyen Norris, “Fotoğraftaki kişi ben değilim ve ben orada bile değildim. Toplumumuzda şiddetin hiçbir türüne yer yok. Ben şimdi ve her zaman kanun ve düzenin yanında olacağım” ifadesini kullandı.

Norris’in menajeri Erik Kritzer de Associated Press’e açıklamalarda yaptı. Kritzer, “Chuck, ailesiyle birlikte Teksas’taki çiftliğindeydi. Fotoğraftaki adam ona benziyor ama Chuck çok daha yakışıklı” ifadesini kullandı.