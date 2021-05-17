Ünlü sunucu ve iş adamından ortalığı karıştıran iddialar: Şantaj, silah zoruyla istismar…

Kamboçya’da bir iş adamı ile ünlü model ve televizyon sunucusu arasında yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu. İş adamı Heng Sear, ünlü model ve sunucu Pich Rita’nın telefonunu çaldığını ve kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Sear’ın iddiaları sonrası Rita gözaltına alınırken, yapılan soruşturma sonucunda işin boyutu değişti. Rita, Sear’ın başına silah dayayarak cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. Sear’ın arabasında oturdukları sırasında birlikte olmak istediğini, bunu reddetmesi üzerine de silahla zor kullandığını söyledi.

‘GÖZLERİMİ KAPATTIĞIMDA GÖRÜYORUM’



Yaşadıklarını sosyal medyada da paylaşan Rita, “Kendimden iğrenmiştim. Gözlerimi kapattığımda onun bana dokunduğunu görüyorum. Silahı vardı ve çok korkmuştum. Bana zarar vermek istiyordu” ifadelerini kullandı. Rita’nın paylaşımı kısa sürede yayılırken, kadınlardan büyük destek aldı.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEYİP KABUL ETTİ



Görüntülerin ardından 60 yaşındaki Sear bir açıklama yayınladı. Rita’yla yasak ilişkisi olduğunu söyleyen Sear, eşi ve ailesinden özür diledi. Sear, Rita’nın ilişkilerini ifşa etmekle kendisine şantaj uyguladığını iddia eden Sear, buna boyun eğmeyince genç kadın tarafından bıçaklandığını öne sürdü.

İkilinin karşılıklı iddialarıyla içinden çıkılmaz bir hal olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.