Ürdün Meclisi’nde kadınlarla ilgili tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Milletvekilleri arasında tansiyon, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün anayasaya eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine bir anda yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Ürdün Meclisi'nde dün yapılan ve televizyonda da canlı yayınlanan oturumda, ‘'Kanun önünde tüm Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur'' ibaresi üyeler arasında tartışmaya neden oldu.

Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi. Tartışma bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi.

Kavga sona ermeyince anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum ertelendi.

Kavga görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılırken, bir kişi kavgayı izleyen bir kadın milletvekiliyle ilgili “Seçilmiş yalnız bir kadının meslektaşlarının okul bahçesindeki maskaralıklarını izleyişini fark ettiniz mi?” yorumu yaptı.

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