Ürdün’de kriz sonrası Kral Abdullah’tan açıklama

Ürdün'de geçtiğimiz cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık darbe girişimi olarak nitelendirilmiş, Prens Hamza’nın Kral II. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektubu imzalaması ile olaylar son bulmuştu. Ülkedeki siyasi krizin ardından Ürdün Kraliyet Divanı, Kral Abdullah’ın ulusa sesleniş konuşmasını yazılı olarak yayınladı.

Krizin ardından Abdullah'ın ilk açıklamasında, Krallığın istikrarını sarsan krizin hem kraliyet ailesinin içinden hem de dışından geldiği için çok acı verici olduğunu ifade ederek, “Haşimi ailesinin bir kardeşi, koruyucusu ve bu değerli halkın lideri olarak hissettiğim üzüntü, acı ve öfke” dedi.

Ülkenin artık istikrarlı ve güvenli olduğunu belirten Abdullah, “Sizi temin ederim, fitne filizlenirken bastırıldı” ifadelerini kullandı. “Bugün Hamza Sarayı’nda ailesi ile birlikte benim himayemde” diyen Kral Abdullah, Prens Hamza’nın davasını ise “Haşimi ailesi çerçevesinde” ele almaya karar verdiğini açıkladı.

Abdullah, “(Haşimi) ailesinin önünde babalarının ve dedelerinin yolunu takip etmeyi, mesajlarına sadık kalmayı ve Ürdün’ün çıkarını, anayasasını ve yasalarını diğer tüm hususların üzerinde tutmayı taahhüt etti” dedi.

Kral Abdullah, olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirterek, “Bu olay tüm yönleri araştırılıyor ve sonuçlar şeffaf bir şekilde ele alınacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ürdün'de cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine alınmış, eski bir bakan da dahil 20 kişi de güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ürdün medyası ülkede bir darbe girişimi olabileceğini iddia etmiş ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed El-Huneyti, Kral II. Abdullah’ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in güvenlik nedeniyle faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söylemişti.

Ev hapis kararının ardından avukatı aracılığıyla BBC’ye bir görüntülü mesaj ulaştıran eski veliaht Prens Hamza, herhangi bir suç işlemediğini ve herhangi bir komplonun parçası olmadığını söyleyerek, ülkedeki bazı liderleri yolsuzlukla suçlamıştı.