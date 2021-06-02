Üst düzey ABD’li yetkili Türkiye’ye geliyor: Konuşacak çok konu var

Dün gece yapılan sürpriz bir açıklama ile ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linsa Thomas-Greenfield’ın temaslarda bulunmak ve Türkiye-Suriye sınırındaki son durumu incelemek için Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Haber ajansı Associated Press (AP), Rusya’nın son dönemde engellediği insanı yardımların ulaşması konusunda incelemelerde bulunmak için bölgeye gidecek Greenfield’ın Türkiye’de üst düzey yetkililerle de görüşeceği belirtildi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK Mİ?

14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşecek NATO Zirvesi sırasında Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın bir araya gelmesi beklenirken AP, “Eskiden birbirlerini stratejik partner olarak gören Ankara ve Washington arasındaki ilişki Suriye’deki fikir ayrılıkları, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleriyle bozuldu. ABD’li yetkililer bunların istikrarı bozduğu şeklinde yorumladı. Erdoğan, Batı karşıtı ve ABD karşıtı tonunu, NATO müttefikleriyle ilişkisini düzeltmek için düşürdü fakat Türkiye’nin lideri o zamandan beri Biden’ın sessizliğiyle karşılaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Erdoğan, 2016’daki seçimlerden birkaç gün sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü” yorumunu yaptı.

Thomas-Greenfield’ın çarşambadan cuma gününe kadar sürecek temaslarında üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi. Thomas-Greenfield’ın ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için fırsatları, NATO müttefikiyle küresel sorunlara karşı çalışmaya ve Suriye konusundaki iş birliği konusunda görüşmeler sürdüreceği belirtildi.

BÜTÜN KONULAR MASAYA YATIRILACAK

AP’ye konuşan ABD’li bir üst düzey yetkili, “Üst düzey Türk yetkililerle yoğun bir görüşme zamanı” yorumunu yaptı. Fakat ismini açıklamayan yetkili Thomas-Greenfield’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin bilinmediğini dile getirdi.

Yetkili, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bizim de birçok konu ve sorunu kapsayan geniş bir stratejik ilişkimiz var. Bunda küresel ve bölgesel güvenlik sorunları, demokrasi ve insan haklarına bağlı olarak ekonomik sorunlar bulunuyor” dedi. Yetkili, Thomas-Greenfield’ın görüşmelerde bütün bu konuları masaya yatıracağını söyledi.