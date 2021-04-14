Uzaktan çalışanlara şehir değiştirmeleri karşılığında 12 bin dolar

Pandemiyle beraber en çok tercih edilen çalışma sistemlerinden biri de uzaktan çalışma… Pek çok şirket çalışanlarının bir bölümünü ya da tamamını uzaktan çalışma sistemine geçirirken şehirlerden turizmi geliştirecek, şehri daha cazip hale getirecek girişimler de gelmeye başladı.

Son olarak Batı Virginia uzaktan çalışma sisteminde çalışma hayatına devam eden insanlara yönelik bir program hazırladı. Ascend WV isimli programda taşınanlara 12 bin dolar para ve pek çok imkan sunuluyor.

Program, Intuit yönetim kurulu başkanı Brad D. Smith ve eşi Alys Smith’in WVU’daki Smith Outdoor Ekonomik Kalkınma İşbirliği’ne yaptığı 25 milyon dolarlık bağışla finanse edildi. Ortaya oldukça cazip bir program çıkaran Batı Virginia'nın program kapsamında sunduğu imkanlar ise şu şekilde:



Rafting, kaya tırmanışı, ATV, golf ve kayak dahil bir yıllık ücretsiz açık hava etkinlikleri,

Ortak çalışma alanlarına ücretsiz erişim,

İşletme bölümünün girişimcilik ekosistemine erişim ve uzaktan çalışma sertifikaları alma imkanı dahil olmak üzere WVU aracılığıyla profesyonel ilerleme,

Hükümet liderleriyle etkileşim kurulabilecek etkinlikler,

Gelen sakinlerin yeni insanlarla tanışmasına yardımcı olacak sosyal etkinlikler,

Taşınanlar, ilk yıl için aylık taksitler halinde 10.000 dolar, ikinci yıl kalırlarsa ek 2.000 dolar alacaklar.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ

Batı Virginia, koronavirüs salgını sırasında uzaktan çalışanları ikna etmeyi ümit eden birkaç eyaletten biri. Geçen yılın sonlarında Oklahoma’daki Tulsa, uzaktan çalışanlara şehre taşınmaları için 10.000 dolar hibe eden benzer bir program duyurmuştu. Bu yılın başlarında, Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehri daha dost canlısı ve teknoloji girişimlerinin merkezi haline getirmek için 100 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Softbank Capital ile anlaştı. Geleceğin şehirlerine adını yazdırmak isteyen şehirlerin çalışmaları devam ediyor.

Şehirlerin bu tip çalışmalara başlamasının en büyük nedeni ise pandemi ile beraber pek çok şirketin gelecekteki iş hayatını yeniden düşünmeye ve konumlandırmaya başlaması. Ford, Twitter, Dropbox ve Slack gibi şirketler, çalışanların %100 evden çalışabileceğini açıklarken; Facebook, Microsoft ve Salesforce dahil pek çok şirket de bazı çalışanlarının uzaktan çalışmasına izin verirken, diğerlerinin en azından zamanın bir kısmında ofise geldikleri politikalar geliştiriyorlar.

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