Uzmanlardan korkutan uyarı: Ülkenin en kalabalık kenti haritadan silinebilir

Dünya, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından yangın haberleri gelirken, bazı ülkeler de sel ile boğuşuyor. Uzmanlar, Afrika'nın en yüksek nüfuslu kenti Lagos için tehlike çanlarının çaldığı vurgusunu yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Afrika’da nüfusun en kalabalık olduğu Nijerya’nın Lagos kenti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 24 milyondan fazla kişinin yaşadığı Lagos’ta iklim değişikliğinin neden olduğu sel felaketleri durdurulamaz boyuta ulaştı. Uzmanlar, her yıl yaşanan sel felaketleri içerisinde ‘bu yıl en kötüsü’nün yaşandığını vurgularken, deniz seviyesindeki artışa dikkat çekti.

Yapılan araştırmalar, 21’inci yüzyılın sonlarına doğru, kentin, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte haritadan silinebileceğini ortaya çıkardı. Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, “yetersiz ve bakımsız drenaj sistemleri ve kontrolsüz kentsel büyüme” sorunu daha da kötüleştiriyor. Kentte meydana gelen selin ekonomik zararı ise 4 milyar doları aşmış durumda.

Nijeryalı çevreci Seyifunmi Adebote, küresel ısınma ve “uzun bir süre boyunca insan kaynaklı eylemlerin” neden olduğu sel baskınlarının, kentin kıyı şeridinin aşınmasına neden olduğunu vurgularken, bunun gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla kişinin sel felaketinden etkilendiği vurgulanırken, bu yıl bu oranın çok daha fazla olmasına vurgu yapıldı.

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