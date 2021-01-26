Uzmanlardan uyarı: Evcil hayvanlara da aşı yapılmalı

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını tüm hızıyla devam ederken, birçok dünyada salgına karşı aşı uygulamaları da sürüyor.

İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü ile birlikte ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Virulence isimli akademik dergide yayımlanan başyazıda, virüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve ardından insanlara bulaşması ihtimalinin, halk sağlığı açısından uzun vadeli ama önemli bir risk teşkil ettiğini ifade etti.

Bilim insanları yaptığı açıklamada, “Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı” dedi.

RUSYA GELİŞTİRMEYE BAŞLADI

Genetik profesörü Cock van Oosterhout salgından korunmak için bazı evcil hayvanlar için de aşı uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı. Covid-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bence bunu yapmanın en iyi yolu, hayvanlar için de aşı geliştirme seçeneğini dikkate almaktır. Rusya evcil hayvanlar için aşı geliştirmeye başladı” ifadelerine yer verdi.